Avrupa Birliği destekli “Mavide Bilim” Projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak’tan Antalya’ya gelen öğrenciler, dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olan UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi’nde su altı arkeolojisiyle tanıştı.

İlk dalış heyecanı

Akdeniz Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak’tan gelen öğrencilerin yanı sıra Antalya’nın Kumluca ve Serik ilçelerinden çocuklar da etkinliğe katıldı. Öğrenciler, Kemer Marina’da demirli araştırma gemisini gezerek uzmanlardan basınç odası, sonar cihazları ve su altı robotları hakkında bilgi aldı. İlk kez denizle buluşan bazı öğrenciler, dalış yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Tarih ve arkeoloji yolculuğu

Program kapsamında öğrenciler, Idyros Antik Kenti’ni de ziyaret etti. Burada yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını inceleyen öğrenciler, antik döneme dair bilgiler edindi.

Uluslararası katılım

Etkinlik, klasik müzik konseriyle sona erdi. Programa İspanya, Hollanda, Polonya, Litvanya, Lübnan ve Belçika’dan akademisyenler ve arkeologlar ile Antalya Müzesi uzmanları da katıldı.