Outlander 8. sezon, Diana Gabaldon'ın roman serisinin dokuzuncu kitabından uyarlanıyor. Jamie ve Claire'in Amerikan Devrimi sonrası Fraser's Ridge'deki yaşamlarına odaklanan sezon, hem iç hem dış tehditlerle dolu bir hikaye sunuyor. 10 bölümden oluşan final sezonu, serinin kapanışını yapacak.

Outlander 8. sezon 4. bölüm ne zaman?

Outlander 8. sezon 3. bölüm 20 Mart 2026'da yayınlandı. Haftalık yayın takvimi doğrultusunda 4. bölüm 27 Mart 2026 Cuma günü Starz ekranlarında gösterime girecek.

Outlander 8. sezon kaç bölüm olacak?

Final sezonu toplamda 10 bölümden oluşuyor. Sezon finali 8 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak ve dizinin hikayesi bu bölümle sona erecek.

Outlander 8. sezon Netflix Türkiye'de yayınlanacak mı?

Outlander 8. sezon şu anda yalnızca Starz platformunda izlenebiliyor. Dizinin Netflix Türkiye'ye ne zaman geleceğine dair resmi bir tarih açıklanmadı. Önceki sezonların platforma geliş süreleri dikkate alındığında 8. sezonun en erken 2028 itibarıyla Netflix kütüphanesine eklenebileceği tahmin ediliyor.

Outlander 8. sezon tüm bölüm yayın tarihleri

1. bölüm: 6 Mart 2026

2. bölüm: 13 Mart 2026

3. bölüm: 20 Mart 2026

4. bölüm: 27 Mart 2026

5. bölüm: 3 Nisan 2026

6. bölüm: 10 Nisan 2026

7. bölüm: 24 Nisan 2026

8. bölüm: 24 Nisan 2026

9. bölüm: 1 Mayıs 2026

10. bölüm (final): 8 Mayıs 2026

Outlander dizisi konusu nedir?

Outlander, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yaşayan hemşire Claire Randall'ın gizemli taşlar aracılığıyla 18. yüzyıl İskoçya'sına ışınlanmasını konu alıyor. Orada tanıştığı İskoç savaşçı Jamie Fraser ile başlayan destansı aşk hikayesi, yedi sezon boyunca milyonlarca izleyiciyi ekrana bağladı. 8. sezon bu efsanevi serinin veda sezonu olma özelliği taşıyor.