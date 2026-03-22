Gözaltı haberi kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde her geçen saat yeni isimlerin soruşturmaya dahil olması, olayın boyutlarının tahmin edilenden çok daha geniş olduğuna işaret ediyor.

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı?

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak gözaltının tam olarak hangi gerekçeyle yapıldığına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yıldızhan'ın cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu veya diğer şüphelilerle nasıl bir bağlantısı olduğu da şu an için bilinmiyor. Konuyla ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

İzzet Yıldızhan tutuklandı mı?

İzzet Yıldızhan'ın tutuklanıp tutuklanmadığına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Şarkıcının emniyetteki ifade sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti nasıl gerçekleşti?

20 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışma girişimine aracılık ediyordu. Ümraniye'deki stüdyonun önünde araçta bekleyen Kundakçı ve Canbay'a çakarlı lüks bir araçtan inen kişi ateş açtı. Saldırıda karnından vurulan Kundakçı hayatını kaybetti. Ateşi açan kişinin Aleyna'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu öne sürüldü.

İzzet Yıldızhan kimdir?

İzzet Yıldızhan, 1966 yılında Tunceli'de doğan Türk halk müziği ve arabesk sanatçısı. Uzun yıllardır müzik sektörünün tanınan isimlerinden biri olan Yıldızhan, sahne kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Televizyon programlarına katılımları ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, Kundakçı cinayetiyle adının anılması büyük yankı uyandırdı.

Soruşturmada kimler gözaltında?

Cinayet soruşturması kapsamında şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve son olarak şarkıcı İzzet Yıldızhan yer alıyor. Soruşturmanın genişleyerek sürdüğü ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği belirtiliyor.