Avrupa futbolunun dikkatini çeken genç savunmacı Ousmane Diomande, Kasım ayında Galatasaray’ın transfer gündeminin merkezine yerleşti. Galatasaray yönetimi, stoper hattını güçlendirmek için Portekiz’in önde gelen kulübü Sporting CP’de forma giyen Diomande’ye yoğun ilgi gösterdi. Transfer görüşmeleri kasım ayı boyunca gündemi belirledi. Özellikle Diomande’nin Fildişi Sahili Milli Takımı’ndaki performansı ve Avrupa kulüplerinin oyuncuya olan ilgisi, transferin sportif ve finansal anlamda önemini artırdı. Sporting Lizbon’un kapıyı 60 milyon Euro’dan açtığı, Diomande için 80 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunduğu, kulübün ise bu rakamı düşürmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Galatasaray’ın ilgisi, Avrupa futbol çevrelerinde geniş yankı uyandırırken oyuncunun piyasa değeri güncel olarak 45 milyon Euro seviyelerinde seyrediyordu. Son dönemde Sporting yönetiminin, Diomande’ye gelen tekliflerde alt sınır olarak 60 milyon Euro’luk bir beklentisi olduğu ifade edildi.

Ousmane Diomande Kimdir? Genç Yıldızın Kısa Özgeçmişi

Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde 4 Aralık 2003’te doğan Ousmane Diomande, futbola kendi ülkesinde başladı. 190 santimetre boyundaki oyuncu, güçlü fiziğiyle modern stoper gereksinimlerini karşılıyor. Sağ ayağını kullanan Diomande, profesyonel kariyerine Portekiz’de devam etti. Sporting CP ile 2023 yılında uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Takımıyla iki lig şampiyonluğu yaşadı, bu kulüpte son iki buçuk yılda 109 resmi maça çıktı, 6 gol attı ve 2 asist yaptı. Sporting’deki son döneminde sarı-kırmızılı formayı giymesi konuşulsa da oyuncu hakkında karar henüz netlik kazanmış değil. Diomande, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda ise 9 kez forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetti. Defansif alandaki yetenekleriyle Avrupa’da birçok kulübün takip listesine girdi.

Transfer Süreci ve Güncel Değerlendirmeler

Galatasaray’ın devre arası transfer dönemi için belirlediği hedefler arasında Ousmane Diomande öne çıktı. Avrupa’dan çok sayıda kulüp de oyuncunun durumunu yakından izliyor. Galatasaray, Sporting CP’den Diomande’yi renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı; ancak Sporting kulübü, oyuncunun sağlayacağı katkı ve yüksek teklif beklentisiyle pazarlıkta oldukça dikkatli hareket etti. Transfer görüşmelerinde 80 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi nedeniyle yüksek rakamlar konuşuldu ve bu durum Sarı-Kırmızılı ekibin transfer politikasını doğrudan etkiledi. Son dönemde Sporting’in transfer için en az 60 milyon Euro’luk bir teklif istediği, Diomande’nin ise genç yaşına rağmen uluslararası tecrübesiyle kulübünün önemli isimleri arasında yer aldığı vurgulandı. Avrupa futbolunda dikkatle takip edilen bu transfer hamlesi, Diomande’nin kariyerindeki potansiyel yeni rotasını belirleyecek gelişmeler arasında gösteriliyor.