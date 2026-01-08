Son Mühür/ Merve Turan - Yengeç Restoran’da düzenlenen toplantıya İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası geçmiş dönem Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Mustafa Karabağlı, EGOD geçmiş dönem başkanları Ömer Kaplan, Mustafa İduğ, Mustafa Akkalay, İsmail Kazcıoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve sektör paydaşları katıldı.

Toplantıda, mevcut ekonomik konjonktür, otomotiv sektörünün karşı karşıya bulunduğu riskler ve geleceğe yönelik dönüşüm başlıkları ele alındı. Katılımcılar arasında sektörel dayanışma ve ortak hareket vurgusu öne çıktı.

Torun: “Kurumsal dönüşüm süreci başladı”

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, 2025 yılının dernek açısından yalnızca bir faaliyet dönemi değil, kurumsal dönüşümün başladığı bir eşik olduğunu ifade etti.

Ankara’daki karar mekanizmalarında ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu gibi platformlarda sektörün üst düzey temsil edilmesinin önemine dikkat çeken Torun, yeni dönemin “mutlak otorite ve sürdürülebilir gelecek” temasıyla şekilleneceğini belirtti.

Torun, tüm paydaşların katılımıyla bir “sektör anayasası” hazırlanacağını ifade ederek, etik kuralların yazılı hale getirileceğini ve güven temelli bir yapı kurulacağını vurguladı. Torun, “Sektörümüzde doğru yapanın kazandığı bir ekosistem hedefliyoruz. Üyelerimizi yalnızca ticaret yapan aktörler olarak değil, can ve mal güvenliğine katkı sunan lojistik çözüm ortakları olarak konumlandırıyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme süreçlerini dernek bünyesinde yürüterek sektörün ehliyetini kendi elimizde tutacağız” dedi.

Özpoyraz: “Güç birliği zorunluluk haline geldi”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, küresel ve yerel ekonomik şartların yarattığı baskının ancak ortak akılla aşılabileceğini dile getirdi.

Otomotiv sektörünün İzmir ekonomisi açısından taşıdığı lokomotif role dikkat çeken Özpoyraz, firmaların ölçek büyütmesi ve rekabet gücünü koruması için ortaklık modellerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özpoyraz, “Ekonomik şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun sektörümüz için önemli fırsatlar bulunuyor. Bu potansiyelin açığa çıkması, güç birliği ve ortaklık kültürü ile mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

İduğ: “Stratejik adaptasyon kaçınılmaz”

EGOD geçmiş dönem başkanı Mustafa İduğ, küresel ekonomik dalgalanmalar, döviz baskısı ve dönüşen otomotiv ekosisteminin sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekti.2025 yılının öngörüldüğü gibi zorlu geçtiğini belirten İduğ, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm sürecinin doğru yönetilmesinin hayati önemde olduğunu kaydetti.

İduğ, “Otomotiv sektörü değişim sürecini yönetmek zorundadır. Bu dönüşüm zaman zaman zorlayıcı olsa da gelecekte ayakta kalmanın ön şartıdır. Umudu koruyan ama rasyonel adımlar atan bir yaklaşım zorunludur” dedi.

2026’nın ikinci yarısına dikkat çekildi

Toplantıya katılan sektör temsilcileri de 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Değerlendirmelerde, özellikle 2026’nın ikinci yarısından itibaren piyasalarda toparlanma ve hareketlilik öngörüldüğü ifade edildi.