Denizli’nin Çivril ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana gelen kazada, bir otomobil ile traktör çarpıştı. Olay sırasında traktör ikiye bölünürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Edinilen bilgilere göre, Burhan Demir yönetimindeki 20 AIJ 869 plakalı otomobil, Denizli-Uşak karayolunda seyir halindeyken, Alpaslan Ten’in kullandığı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkarak dururken, traktör iki parçaya ayrıldı.

Olay yerine müdahale

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüler Burhan Demir ve Alpaslan Ten’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kontrolü ve soruşturma

Kaza nedeniyle Denizli-Uşak karayolu bir süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.