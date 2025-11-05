Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde bir oto galeride çıkan yangının ardındaki sır perdesi aralandı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda, yangının kaza değil, benzin dökülerek gerçekleştirilmiş bir kundaklama olduğu tespit edildi. Kundaklamanın nedeninin ise iş yerinin ortaklarından birinin kısa süre önce karıştığı bir cinayet davası olduğu anlaşıldı.

Sabaha karşı alevler yükseldi, 5 araç hasar gördü

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi’nde, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde alev alan oto galeriden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edebilmek için oto galerinin camlarını kırmak zorunda kaldı. Ekiplerin yoğun ve uzun uğraşları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda iş yeri içerisinde bulunan 5 araçta ciddi maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Soğutma çalışmaları sırasında başlayan ilk incelemeler, olayın doğal bir yangın olmadığını işaret ediyordu.

Kundaklama kesinleşti, hedef intikam mı?

İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince oto galeride gerçekleştirilen detaylı analizler, yangının benzin gibi yanıcı bir madde kullanılarak kasten çıkarıldığını ortaya koydu. Bu tespitin ardından polis, kundaklama eyleminin arkasındaki motivasyonun "intikam" olduğu ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, kundaklanan oto galerinin ortaklarından biri olan Halil B.’nin yakın zamanda bir cinayet olayına karıştığı ve bu nedenle tutuklu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Halil B., 11 Ekim Cumartesi günü Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde inşaat malzemeleri paylaşımı yüzünden çıkan bir tartışmada, silahını kullanarak Ömer Kandemir’i öldürmüş, kardeşi Önder Kandemir’i ise yaralamıştı. Olayın ardından yakalanan ve oto galerinin de ortağı olduğu anlaşılan Halil B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polis, cinayet davasının ardından intikam amacıyla hareket eden şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.