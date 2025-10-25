Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu sürücü Yusuf Erol yaşamını yitirdi. Kazada traktör sürücüsü Hüseyin M. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi

Kaza, Uzunbeyli–Yüzükbaşı Mahallesi yolunda akşam saatlerinde yaşandı. Yusuf Erol yönetimindeki 06 EVM 840 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 42 TU 298 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Yusuf Erol’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Traktör sürücüsü Hüseyin M. ise yaralı olarak Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Yusuf Erol’un cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş şeklini ve çarpışma anına ilişkin teknik inceleme başlattı.