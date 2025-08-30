Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Fatih Yücelik yönetimindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol kenarında durabildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Fatih Yücelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Telefonu uzun süre çaldı

Kazanın ardından çevrede duygusal anlar yaşandı. Hayatını kaybeden sürücü Fatih Yücelik’in cep telefonunun uzun süre çaldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yücelik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yol trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle Ahmet Vehbi Koç Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açtı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın kesin nedeni araştırılıyor. Polis yetkilileri, özellikle gece saatlerinde aşırı hız ve dikkatsizliğin ciddi kazalara yol açabileceği konusunda sürücülere uyarıda bulundu.