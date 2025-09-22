Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu adımların temelinde, yerli üretimi ve istihdamı koruma, cari açığı azaltma ve haksız rekabeti önleme hedefleri yatıyor. Bakanlık, dünya genelindeki korumacılık eğilimlerini ve küresel ticaret dinamiklerini göz önünde bulundurarak, otomotiv sektörünün stratejik önemine vurgu yaptı.

Yerli üretim ve istihdamın korunması odak noktası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için taşıdığı hayati önem bir kez daha vurgulandı. Otomotivin hem ana hem de yan sanayi dallarıyla oluşturduğu katma değer, ihracattaki konumu ve doğrudan/dolaylı istihdam üzerindeki olumlu etkisi, bu sektörün korunmasını zorunlu kılıyor. Son dönemde artan ithalat baskısı ve küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, yerli üreticilerin zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Bu durum, yerli üretimin pazar payını ve sektördeki istihdamı güvence altına alacak tedbirlerin alınmasını kaçınılmaz hale getirdi. Bu kapsamda, sektörün ve tüketicinin ortak faydası gözetilerek ithal binek otomobiller için ek mali yükümlülükler getirilmesi kararlaştırıldı.

Uygulanacak yeni düzenlemelerin detayları

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmış ülkeler dışındaki bölgelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi uygulanacak. Bu yeni mali yükümlülükler, araç tiplerine göre farklılık gösteriyor. Konvansiyonel ve plug-in olmayan hibrit araçlar için yüzde 25 veya araç başına en az 6 bin ABD Doları, plug-in hibrit araçlar için yüzde 30 veya en az 7 bin ABD Doları, tamamen elektrikli araçlar için ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 ABD Doları ek vergi ödenmesi zorunlu hale getirildi. Bu vergilerden hangisi daha yüksekse o miktar uygulanacak.

Geçiş süreci ve gelecek politikalar

Söz konusu kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe gireceği açıklandı. Bu geçiş süreci, halihazırda işlemleri başlamış olan ithalatlar için bir kolaylık sağlayacak. Ticaret Bakanlığı, ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini ve otomotiv sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla yeni politikalar üretmeye devam edeceğini belirtti. Bu stratejik adımların, Türkiye'nin otomotiv sektörünü küresel pazarda daha güçlü bir konuma taşıyacağı ve yerli üretimi koruyarak sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacağı hedefleniyor.