Son Mühür- Dünya ekonomisinin yükselen yıldızı Çin, AB'nin en büyük ekonomisi olmasına rağmen son dönemde sıkıntılı günler geçiren Almanya'yı geride bırakmaya kararlı görünüyor.

Çin, Salı günü Birleşmiş Milletler'in en yenilikçi ülkeler yıllık sıralamasında ilk 10'a girerek Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın yerini aldı. Pekin'deki şirketler araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yaptı.

İsviçre, 2011'den bu yana sahip olduğu birincilik konumunu korurken, onu İsveç ve ABD takip etti. Çin ise 139 ekonomiyi kapsayan ve 78 göstergeye göre sıralanan Küresel İnovasyon Endeksi (GII) araştırmasında 10. sırada yer aldı.



Listede kimler var?



Çin, 2024 yılında uluslararası patent başvurularının yaklaşık dörtte birini oluşturarak bunların en büyük kaynağı olmaya devam etti. Toplam başvuruların yüzde 40'ını oluşturan ABD, Japonya ve Almanya'da ise hafif düşüşler kaydedildi.

Listenin ilk 10'unda ABD'nin ardından Çin'in önünde yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla; Güney Kore, Singapur, İngiltere, Finlandiya, Hollanda ve Danimarka oldu.