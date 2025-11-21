Son Mühür - Türkiye, geçtiğimiz aylarda aldığı karar doğrultusunda, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi uygulanacağını duyurmuştu. Karar için öngörülen iki aylık geçiş süresi yarın sona eriyor. Bu durum, yeni vergi oranlarının birçok popüler modelin fiyatında doğrudan artışa yol açacağı anlamına geliyor. Sektör temsilcileri, yıl sonu kampanyalarının hız kazandığı bu dönemde ek verginin bazı markaları olumsuz etkileyeceğini belirtirken, özellikle Japon markalarının Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinde önemli fiyat artışlarının yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan karar doğrultusunda, mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ilave olarak yeni oranlar uygulanmaya başlanacak:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV) modeller: +%25 (minimum 6 bin dolar)

Plug-in Hibrit (PHEV) modeller: +%30 (minimum 7 bin dolar)

Tam Elektrikli (BEV) modeller: +%30 (minimum 8.500 dolar)

Bu oranlar, özellikle değeri yüksek araçlarda nihai satış fiyatını ciddi şekilde artırıyor.

Zam gelecek modeller belli oldu

Honda

Neredeyse tüm Honda modellerinde fiyat artışı bekleniyor:

Civic

Jazz

CR-V

HR-V

Toyota

Yerel üretim Corolla ve CH-R dışındaki ithal modeller zamlanacak:

Corolla Cross

RAV4

Land Cruiser Prado

Nissan

X-Trail modelleri yeni vergi kapsamında fiyat artışı yaşayacak.

Subaru

Forester

Crosstrek

Lexus

Lexus’ta satışta olan tüm modeller ek vergiye tabi olacak:

LBX

NX

RX

LM

Zam oranı

Matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir araç için:

Yeni ek vergi: 250.000 TL

Üzerine eklenen ÖTV ve KDV ile toplam artış 540 bin TL’ye ulaşabiliyor.

Matrah arttıkça zam oranı da katlanarak yükseliyor. Bu nedenle bazı modellerde fiyat farkının 500 bin TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.

Markaların planı ne?

Ek vergi yükünü hafifletmeye çalışan bazı distribütörler, araçlarını Avrupa veya vergi oranı düşük ülkelerden temin ederek fiyatları daha makul seviyede tutmayı amaçlıyor. Bazı markaların ise rekabeti korumak adına vergi farkının bir kısmını kendi kâr marjlarından karşılamayı planladığı ifade ediliyor. Ancak vergi artışının büyüklüğü göz önüne alındığında, bunun tüm markalar için sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor.