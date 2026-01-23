Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de esnaf odalarının seçim heyecanı son sürat devam ediyor. Esnaf, yeni yönetimlerini seçmek için birer birer sandık başına giderken; İzmir Oto Galericiler Odası Başkan Adayı Ethem Hiçüşenmez, seçim öncesinde düzenlediği basın toplantısında hazırladığı projeleri ve yapmak istediği çalışmaları kent genelindeki oda temsilcilerine anlattı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Coşar ve çok sayıda esnaf ve oda temsilcisi katıldı.

Hiçüşenmez’den ‘beraberlik’ çağrısı: Hep birlikte başlayalım!

Toplantıda esnafa seslenen Hiçüşenmez, “Rent a car sektörünün de sorunları var. Ruhsat değişikliği yapamıyorlar. Onların da ruhsat problemi var. Gaziemir Belediyesi ve diğer belediyelerle görüştük. Konut altı ve araç toplama alanı istiyorlar. Bunu tek başımıza yapmak mümkün değil ancak devlet destek verirse bu sorun çözülebilir. Biz yalnız başımıza bir şey yapamayız. Yumruğumuzu masaya vuralım, hep birlikte başlayalım. Bugünkü dönüşler beni çok mutlu etti” dedi.

“24 yıllık iktidara ihtilal yaptık”

Toplantıda, “Ethem Hiçüşenmez, soyadı gibi hiç üşenmeden esnafı geziyor” vurgusu ile açıklamalarına başlayan İESOB Başkanı Yalçın Ata, birliğin Buca’da bulunan oteli hakkında bilgiler verdi. ESPARK Birlik Otel’in üç yıldır kapalı olduğunu hatırlatarak açıklamalarına başlayan Ata, “Bizler de inanmış, beş ila altı arkadaşımızla yola çıktık. Fransız İhtilali’ni yapan üç kişi var. Biz de esnaf teşkilatında 24 yıllık iktidara ihtilal yaptık. Uzun süre iktidar olduğunuzda hizmet olmuyor. 3 dönemde bırakmak gerekiyor, ne hikmetse arkadaşlarımız koltuğu yapışıyor. 30 sene, 40 sene koltukta oturmanın anlamı yok. Böyle olunca da üye ile esnaf ile ilgilenilmiyor. 24 yıllık bir iktidarı yerle bir ettik. Burası sürekli zarar ediyordu, bu da esnaftan, bizden çıkıyordu. Ya çalıştırmamız ya da burayı bırakmamız gerekiyordu. Burası 49 yıllığına yeni rahmete kavuşan Cemal Tercan döneminde alınmış, 24 sene de birliğe hizmet edecek bir alandı. Çeşme’de bir otelcilik geçmişim var, ‘Biz burayı yaparız’ dedim. Tarihinde ilk defa bu seneki bilançoda 5 buçuk milyon kara geçti. Burası 24 sene zarar etmiş. Buradan örnek verebilirim, yeniliğin insanlara ne kadar iyi geldiğine” açıklamalarında bulundu.

“Yeter ki arkadaşımızı göreve getirelim”

“Galericiler Odası Başkanı’nı çok iyi tanırım ama hizmet yok. Hizmet için yenilemek lazım” vurgusu ile açıklamalarını sürdüren Ata, “Esnafımız seçime gelirken yanlarına bir kişi, iki kişi alırsa yeniliği gerçekleştiririz. Burada size söz veriyorum, galericinin sorunu varsa, önümüzdeki sene ile ilgili yapılacak ne varsa… Biz CHP ile de AK Parti ile de MHP ile de yakınız. Esnaf siyaset üstü, bizim siyaset yapma gibi bir durumumuz olamaz. Her parti ile eşit mesafedeyiz, hizmet mi hepsinden hizmet alırız. Gaziemir Belediyesi çok iyi görüştüğüm, bizim ne gibi sıkıntılar çektiğimizi bilen bir kardeşimiz. Buca ve diğer belediyeler de aynı şekilde. En ufak sıkıntımız yok. Yapacağımız çok, yeter ki arkadaşımızı göreve getirelim. Sonra da benden dileyin” dedi.

“Mezarbaşı’ndaki otoparkı güçlendirecek kadar gücümüz var”

İESOB’un İstanbul’dan sonra Türkiye’deki en büyük birlik olduğunun da altını çizen Ata, şunları aktardı: “İstanbul’dan sonra en büyük birliğiz. Gücümüz çok fazla. Gelin birlik olalım, birlik olursak önümüzde hiçbir şey duramaz. Otokent yetmiyor, birçok arkadaşımız apartmanların altında farklı farklı yerlerde işlerini sürdürmeye çalışıyor. Bunları bir araya toplayabiliriz. Biz yeni iktidarız 2 buçuk sene yaptıklarımız, geçmişte 24 senedir yaptıklarından çok daha fazla. Şu anda birliğimizin gücü Mezarlıkbaşı’ndaki otoparkı güçlendirecek kadar… Biz ona talip olduk. Bu teşkilat, biz oraya geldiğimizde çok zorlanıyordu. İçeriye ağamın kızını, oğlunu doldurmuşlar. Bu oda ile çalışamıyoruz, ne gerekiyor, değişim gerekiyor. Değişime varsanız, ben de varım. Bugün 59’uncu seçimimizi yaptık. Bir iş olup da ilgilenmezsem şeref sözü veriyorum, vallahi billahi bu işi bırakırım!”

Otokent Genel Müdürü Karakaya: Sonsuz destek veriyoruz!

Yeni vergi paketiyle, galericilerden, emlakçılardan, sarraflardan, diş hekimlerinden yeni harçlar alınması kararlaştırılmıştı. Konuyla ilgili esnafa bilgiler veren Otokent Genel Müdürü Yılmaz Karakaya, “40’ar bin lira ile bir şey duydum, şimdi sizler 40 bin lira ödediniz. Mal sahibi ile anlaşamadı, adres değişikliğinde de 40 bin lira alacaklar. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı ile görüştük, bunun özellikle kiracılara yük getireceğini dile getirdik. Seçim sonrasında oraya gidip bu işi çözmeye çalışacağız. Bizim siyasi gücümüz var, merak etmeyin. Bunu da çözeceğiz. İşyeri açma ruhsatı bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz. Türkiye genelinde 90 bin otomotiv sektöründe olan esnaf var. Şu anda 89 bin esnaf yetki belgesi almış. ‘Az daha sabredin, esnafa yetki belgeleri verelim. İlgili belediyelere yazı yazacağız ve esnaftan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacağız’ dediler. Birlik olmamız, beraber olmamız lazım. Mevcut başkan ile maalesef bunu yapamadık. Mevcut Başkan Adayımız Ethem Hiçüşenmez’den destek gördük. Biz de otokent olarak ona sonsuz destek veriyoruz" diye konuştu.

Ata’dan ‘site’ sözü de aldılar!

24 Kasım 2021’de İZOTO Kooperatifi’ni kurdu. Üç ay sonra genel kurulu vardı, o yüzden o kooperatifi vurdu. Milletin ağzına bir parmak bal çaldı. Dört buçuk yıl geçti, arsa nerede, proje nerede? Şimdi çıkmışsınız, arsa, proje var diyorlar. Yalçın Başkan bize site için söz veriyor musunuz?” diye sordu. Başkan Ata da ayağa kalkıp esnafa seslendi: “Söz veriyorum!”