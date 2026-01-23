Son Mühür- Çeşme Çevre Derneği, Alaçatı yerleşim alanlarına 300–500 metre mesafede yeniden inşa edilen rüzgâr enerjisi santrali (RES) projesine karşı basın bildirisi yayımladı. Dernek, projenin yeni bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci işletilmeden hayata geçirildiğini belirterek, çalışmaların derhal durdurulmasını istedi.

“ESKİ İZİNLERLE YENİ VE DEV TÜRBİNLER KURULUYOR”

Dernek açıklamasında, 1990’lı yıllarda küçük ölçekli ARES türbinleri için verilen izinlerin dayanak gösterilerek, bugün çok daha büyük ve yüksek kapasiteli türbinlerin kurulmasının hukuka aykırı olduğu savunuldu. 1992 yılında kurulan küçük türbinlerle, günümüzde planlanan modern santralin aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, “Eski santralin yenilenmesi” gerekçesinin hem hukuki hem de çevresel açıdan geçerli olmadığı ifade edilerek, kapasite artışı ve teknoloji değişimi içeren bu projenin mutlaka yeni bir ÇED sürecine tabi tutulması gerektiği belirtildi.

“BİLİMSEL UYARILAR GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Çeşme Çevre Derneği, modern rüzgâr türbinlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Düşük frekanslı gürültü, gölge etkisi, mikro titreşim, uyku bozuklukları, stres ve dikkat dağınıklığı gibi risklerin bilimsel çalışmalarla ortaya konduğunu belirten dernek, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hassas grupların bu etkilerden daha fazla zarar görebileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, birçok ülkede rüzgâr türbinleri ile yerleşim alanları arasındaki mesafenin 1500–3000 metre olarak belirlendiği, yeni nesil santrallerin ise giderek deniz üstü (offshore) alanlara yönlendirildiği hatırlatıldı.

“ALAÇATI ENERJİ SAHASI DEĞİL, YAŞAM VE TURİZM ALANI”

Alaçatı’nın Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken dernek, yoğun konutlaşma ve sosyal yaşamın bulunduğu bir bölgede dev türbinlerin kurulmasının ciddi bir planlama hatası olduğunu savundu.

136 metre rotor çapına, yaklaşık 100 metre kule yüksekliğine ve 4,3 MW güce sahip türbinlerin evlere birkaç yüz metre mesafede inşa edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

ÇED VURGUSU VE MEVZUAT UYARISI

Dernek, projenin kapasite artışı ve teknoloji değişimi içerdiğini belirterek, ÇED Yönetmeliği’nin 6/3 maddesi uyarınca çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulmasının zorunlu olduğunu kaydetti. ÇED raporu alınmadan başlatılan çalışmaların mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu dile getirildi.

TALEPLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Çeşme Çevre Derneği açıklamasında şu talepleri sıraladı:

Alaçatı yerleşimine yakın alanda yürütülen türbin inşaatlarının durdurulması,

Projenin ÇED sürecine alınması, Türbinlerin yerleşim alanlarından en az 2–3 kilometre uzağa taşınması,

Çeşme’nin turizm kimliğini ve halk sağlığını tehdit eden projelerden vazgeçilmesi,

Bilimsel, şeffaf ve kamu yararını esas alan bir değerlendirme sürecinin başlatılması.

Açıklamanın sonunda, “Enerji üretimine karşı değiliz; insan sağlığını, yaşam kalitesini ve doğayı riske atan yanlış projelere karşıyız. Alaçatı’nın çocuklarını, doğasını ve turizmini korumak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerine yer verildi.