Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Elinde tüfekle terminale gelen baba, kızı N.K.’yi hedef aldı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağlık ve güvenlik ekipleri harekete geçti

Silah seslerinin ardından terminalde büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç kıza ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Bacağından vurulan N.K., ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Polis ekipleri saldırının ardından terminalde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.