Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malta’da düzenlenen Avrupa Konseyi 10’uncu Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

Malta’da düzenlenen Avrupa Konseyi Gençlik Bakanları Konferansı

Avrupa Konseyi’nin 10’uncu Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı, 8-9 Ekim tarihlerinde Malta’nın başkenti Valetta’da gerçekleştirildi. “Demokrasi için Gençler: Gençliğin Perspektifleri Eylemde” temasıyla düzenlenen konferansa, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu’nun yanı sıra birçok ülkenin gençlik delegeleri katıldı.

Konferansta, Avrupa genelinde gençlik politikalarının güçlendirilmesi, demokratik süreçlere gençlerin katılımının artırılması ve gençlerin karar alma mekanizmalarında etkin rol üstlenmeleri konuları ele alındı.

“Gençlerin aktif katılımı barışçıl toplumların teminatıdır”

Konferansta konuşan Bakan Bak, Avrupa Konseyi’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında önemli bir referans noktası olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri olarak ortak ilke ve değerlere bağlı şekilde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

“Gençleri yalnızca politikaların faydalanıcısı değil, aynı zamanda bu politikaların şekillenmesinde aktif rol alan bireyler olarak görüyoruz. Gençlerin katılımı, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve barışçıl toplumların inşasının teminatıdır. Avrupa Konseyi’nin ‘Gençlik Perspektifi Referans Çerçevesi’ belgesi, gençlerin değişimin proaktif ortakları olmasına olanak sağlayan önemli bir adımdır.”

“Ulusal Gençlik Politikası Belgesi’ni yakında yayımlayacağız”

Türkiye’de gençlerin politika yapım süreçlerine daha etkin katılımını hedeflediklerini belirten Bakan Bak, “Ulusal Gençlik Politikamızı yenilemek ve güçlendirmek için Türkiye’nin 81 ilinde gençlik kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve öğrenci kulüpleriyle bir araya geldik. Gençlerin fikirlerini ve önerilerini doğrudan politikalarımıza yansıttık. Bu süreçte hazırlanan yeni Ulusal Gençlik Politikası Belgemizi kısa süre içinde kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Bak, Türk gençliğinin çevre, dijital dönüşüm, gönüllülük ve sosyal katılım alanlarında aktif rol aldığını da vurgulayarak, “Gençlerimiz yalnızca sorunları dile getirmiyor, aynı zamanda toplumlarımız için somut çözümler üretiyor” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki ateşkes sürecine teşekkür

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insani krize de değinen Bakan Bak, ateşkesin sağlanması sürecinde gösterdikleri çaba nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

“Gazze’de yaşananlar, insanlığın en derin sınavlarından biridir. Bir nesil, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi temel haklardan mahrum şekilde çatışma altında büyüdü. Avrupa Konseyi’nin, Gazze’deki gençlerin umutlarını diri tutmak adına daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. ‘Sumud’ ruhu bizlere direnç, dayanışma ve onurlu yaşam için birlikte mücadele etme çağrısı yapıyor. Nerede yaşarsa yaşasın her genç, güvenli bir hayat ve geleceğini şekillendirme hakkına sahiptir.”

Gençlerin yönetim süreçlerindeki rolü güçlenecek

Konferansın sonunda, Avrupa genelinde gençlerin politika yapım süreçlerine daha fazla dahil edilmesi yönünde kararlar alındı. Demokratik yapıların direncini artırmak ve gençlerin karar alma süreçlerinde etkin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla yeni uygulamaların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Avrupa Konseyi yetkilileri, konferansın gençlerle karar vericiler arasında anlamlı bir diyalog oluşturduğunu ve geleceğe yönelik somut adımların atılması için önemli bir platform sunduğunu ifade etti.