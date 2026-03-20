Son Mühür- ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla 28 Şubat’ta başlayan savaşta gerilim 21. gününe girerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Saldırılarda hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney, kamuoyuna ilk kapsamlı mesajını verdi.

Kamera karşısına geçti: Açıklama sosyal medyada yayımlandı

İran lideri Mücteba Hamaney’in açıklamaları sosyal medya üzerinden yayımlandı. Bölgedeki tansiyonun yükseldiği süreçte gelen mesaj, özellikle Türkiye ve Umman’a yönelik iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“İran, Türkiye ve Umman’a saldırmadı”

Hamaney, Türkiye ve Umman’a yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen füze saldırılarına ilişkin iddiaları net bir dille reddetti. İran lideri açıklamasında, “İran, Türkiye ve Umman’a saldırmadı” ifadelerini kullandı.

“Sahte bayrak”

Söz konusu saldırıların arkasında farklı bir strateji olduğunu savunan Hamaney, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Bu, Siyonist düşmanın İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında bölünme yaratmak için kullandığı sahte bayrak taktiğidir ve bu durum başka bazı ülkelerde de yaşanabilir” diyen Hamaney, bölgesel istikrarsızlık riskine işaret etti.

Komşularla ilişkiler mesajı

Mücteba Hamaney, açıklamasının devamında İran’ın komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme politikasına vurgu yaptı.

Bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çeken Hamaney, İran’ın bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğini belirtti.