Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık sisteminde vatandaşların tedaviye erişimini kolaylaştıracak önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ilaç takip ve ödeme politikaları çerçevesinde yapılan son düzenlemeyle, farklı hastalık gruplarına hitap eden toplam 36 ilaç daha devlet desteği kapsamına alındı. Bakan Işıkhan, bu adımın sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve hastaların finansal yükünün hafifletilmesi noktasında stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yerli üretim hamlesi: 27 ilaç Türkiye’de üretiliyor

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden birini, geri ödeme listesine alınan ilaçların menşei oluşturuyor. Bakanlık tarafından onaylanan 36 ilacın 27’sinin yerli üretim olması, Türkiye’nin ilaç sanayisindeki yerlileşme hedeflerini destekler nitelikte bir gelişme olarak kaydedildi. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamada, yerli ilaç sanayisinin güçlendirilmesinin yanı sıra vatandaşların güvenli ve kesintisiz bir şekilde tedavi süreçlerine devam etmelerini hedeflediklerini belirtti. Bu hamle, hem ekonomik dışa bağımlılığın azaltılması hem de kritik tedavi süreçlerinde ilaç tedarikinin güvence altına alınması açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

Geniş bir hastalık grubu kapsam altına alındı

Geri ödeme listesine dahil edilen ilaçlar, toplumda yaygın görülen kronik rahatsızlıklardan nadir hastalıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle hemofili hastaları, bağışıklık sistemi rahatsızlığı yaşayan bireyler ve diyabet hastaları için hayati önem taşıyan formülasyonların listeye eklendiği bildirildi. Ayrıca enfeksiyon tedavileri, kan ürünleri, enzim eksiklikleri ve alerji aşıları gibi branşlarda da yeni ilaçların sisteme entegre edilmesiyle, tedavi seçeneklerinin çeşitlendiği ifade edildi. Bu genişleme, hastaların modern tedavi yöntemlerine çok daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşmasının önünü açacak.

Sağlıklı bir gelecek ve bayram mesajı

Bakan Vedat Işıkhan, açıklamasının sonunda bu gelişmenin tüm hastalara şifa getirmesi temennisinde bulunarak, devletin sosyal güvenlik şemsiyesini her geçen gün daha da genişlettiğinin altını çizdi. Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların hız kesmeden süreceğini kaydeden Işıkhan, tüm vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi. Paylaşımını bayram tebriği ile noktalayan Bakan, bu müjdeli haberin bayram öncesinde binlerce hasta ve ailesi için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.