İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden acı bir haber geldi. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bülent Oray'ın vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, Kemalpaşa halkında derin bir üzüntü yarattı. Bülent Oray'ın hayatını kaybetme sebebi henüz netlik kazanmazken, Oray'ın kendi hayatına son verdiği öne sürüldü. Kesin ölüm sebebinin ise yapılacak olan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Cenaze töreni ne zaman?

Bülent Oray'ın cenaze töreni ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, Oray'ın cenaze töreni detaylarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Oray'ın ani vefatının ailesinde büyük üzüntü yarattığı ifade edildi.