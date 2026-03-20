Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

NATO müttefiklerini hedef alan Trump, İran’a yönelik süreçte yeterli destek verilmediğini savunarak sert ifadeler kullandı.

NATO’ya “korkaklık” suçlaması

Trump, açıklamalarında NATO ülkelerinin askeri sorumluluklardan kaçındığını öne sürdü. İran’a yönelik askeri sürecin başarıyla tamamlandığını iddia eden ABD Başkanı, müttefiklerin bu süreçte aktif rol üstlenmediğini dile getirdi.

Trump açıklamasında, "Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Artık bu mücadele askeri açıdan kazanıldı ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı" ifadelerini kullandı.

“Siz kaçtınız”

NATO ülkelerine yönelik eleştirilerini sertleştiren Trump, müttefiklerin risk almaktan kaçındığını savundu. Açıklamalarında doğrudan suçlayıcı bir dil kullanan Trump, özellikle kriz anlarında yalnız bırakıldıklarını ima etti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol mesajı

Trump’ın açıklamalarında enerji piyasalarına yönelik mesajlar da dikkat çekti. Yüksek petrol fiyatlarının sorumlusu olarak müttefik ülkeleri işaret eden Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması konusunda yeterli destek verilmediğini söyledi.

ABD Başkanı, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ama boğazı açmaya yardım etmek istemiyorlar. Onlar için çok kolaydı. korkaklar, bunu unutmayacağız"

Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının zor olmadığını vurgulayarak, bu süreci “çocuk oyuncağı” olarak nitelendirdi.

“ABD olmadan NATO kağıttan kaplan”

Trump, NATO’nun ABD olmadan etkisiz kalacağını öne sürerek ittifakın gücünü sorguladı. Avrupa ülkelerinin askeri ve mali yükümlülüklerden kaçtığını savunan Trump, NATO’nun caydırıcılığının büyük ölçüde ABD’ye bağlı olduğunu ifade etti.

Trump açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi: "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplana benzer. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için bu mücadeleye katılmak istemediler. Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardım etmek istemiyorlar."