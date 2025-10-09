Son Mühür- Gazze Şeridi'nde uzun süren çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes süreci, bölgede gerginliği düşürme umutlarını artırırken, Türkiye bu kritik dönemde anlamlı bir diplomatik ve sembolik mesaj gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Akdeniz semalarında gerçekleştirdiği uçuş sırasında, takip sistemlerinde belirgin bir şekilde görülen ay yıldız rotası çizerek büyük ilgi topladı.

Gazze ateşkesinin ardından sembolik uçuş

Türk SİHA'sının Akdeniz üzerindeki bu rotası, bölgede tansiyonun düştüğü ve insani yardımların hız kazandığı bir döneme denk geldi. Özellikle savaşın yıkıcı etkilerinin ardından gelen geçici ateşkes, uluslararası toplumun odak noktasındayken, Türkiye'nin bu hareketi bölgedeki dengeler açısından dikkat çekici bulundu. Uçuş takip verilerinde, SİHA'nın katettiği yolun uydu görüntüleri ve radar izlerinde net bir şekilde Türk bayrağının ana sembolü olan ay ve yıldız figürünü oluşturduğu görüldü.

Güçlü bir diplomatik ve insani mesaj

Türk SİHA'sının çizdiği bu ay yıldız rotası, yalnızca teknik bir başarı olmanın ötesinde, Ankara'nın Gazze'deki insani krizin çözümü ve kalıcı barışın sağlanması yönündeki kararlılığını simgeliyor. Türk Savunma Sanayii'nin gururu olan bu platformlar, rutin görevlerini icra ederken dahi, Türkiye'nin bölgedeki manevi ve diplomatik etkisini artırıyor.