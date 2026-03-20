Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kutsal Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlara yönelik İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleyi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya platformları üzerinden resmi bir açıklama yayımlayan Duran, yaşanan olayların insan hakları ve inanç özgürlüğü çerçevesinde kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"İnanç özgürlüğüne ve insan onuruna açık bir saldırı"

Açıklamasında bayramın ruhuna dikkat çeken İletişim Başkanı Duran, Ramazan Bayramı gibi barışın, toplumsal huzurun ve kardeşlik bağlarının zirveye ulaştığı bir günde sivillerin hedef alınmasının büyük bir infial yarattığını belirtti. İbadet amacıyla bir araya gelen silahsız sivillere karşı sergilenen tutumun, evrensel hukuk ilkeleriyle ve temel insani değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını ifade eden Duran, bu saldırının doğrudan inanç özgürlüğüne ve insanlık onuruna indirilmiş bir darbe niteliği taşıdığını kaydetti.

"İsrail'in barbarlığı tarihin utanç sayfalarında"

İsrail’in hukuk tanımaz tavrının bölgedeki gerilimi tırmandırdığına işaret eden Burhanettin Duran, uluslararası normları hiçe sayan bu eylemleri "barbarlık" olarak nitelendirdi. Yapılan müdahalenin, İsrail’in geçmişten bugüne devam eden hukuksuz uygulamalarına bir yenisini daha eklediğini belirten Duran, bu durumun tarihin karanlık ve utanç verici sayfaları arasında yerini aldığını dile getirdi. İletişim Başkanı, hiçbir ilke ve değer gözetmeksizin gerçekleştirilen bu tür hamlelerin vicdan sahibi her kesim tarafından reddedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin kararlı duruşu ve kutsal mekanların dokunulmazlığı

Türkiye’nin bu konudaki diplomatik ve insani tavrının sarsılmaz olduğunu hatırlatan Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen politikalara dikkat çekti. Mescid-i Aksa’nın tarihi statüsünün korunması ve kutsiyetine halel getirilmemesi hususunda Türkiye’nin tavizsiz bir duruş sergileyeceğini vurgulayan Duran, her türlü ihlalin ve hukuksuz girişimin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini beyan etti. Açıklama, Türkiye’nin mazlumların sesi olma misyonunu sürdüreceği mesajıyla tamamlandı.