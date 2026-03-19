Bayram tatili için yola çıkmaya hazırlanan elektrikli araç sahiplerine beklenen müjde geldi. Togg, tatil rotalarında sürücülerin bütçesine katkı sağlayacak özel bir hediye paketi devreye aldı. Trumore ve Trugo sistemleri üzerinden yürütülecek bu yeni dönemde, kullanıcıların şarj maliyetleri önemli ölçüde düşüyor. Binlerce liralık tutara denk gelen bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ise bazı adımları takip etmesi ve süre sınırlarına dikkat etmesi gerekiyor. İşte gelişmenin tüm ayrıntıları...

90 KİLOVATSAATE KADAR BEDAVA ENERJİ

Yerli otomobil üreticisi, bayrama özel olarak sürücülere 90 kilovatsaate varan bedava enerji sunuyor. Bu haktan faydalanabilmek için Trumore Akıllı Cihaz uygulamasına kayıtlı olmak şartı aranıyor. Araç sahiplerinin 20 Mart gece yarısından itibaren 22 Mart saat 23.59'a kadar sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

HEDİYE KODLARI HİKAYE EKRANINDAN ALINACAK

Sisteme giriş yapan kullanıcıları uygulamanın hikaye alanında kişiye özel bir bakiye bekliyor. Ekranda beliren bu hediye kodunun kopyalanarak doğrudan Trugo uygulamasına aktarılması gerekiyor. İşlemin geçerli sayılabilmesi için kod tanımlamasının en geç 22 Mart gecesi saat 23.59'a kadar tamamlanması isteniyor.

ŞARJ İSTASYONLARINDA SON GÜN 26 MART

Hesaplara tanımlanan bu bedava enerji hakkı belirli bir takvimle sınırlandırıldı. Sürücüler, elde ettikleri bu bakiyeyi Türkiye genelindeki Trugo şarj noktalarında 26 Mart 2026 tarihi gün sonuna kadar rahatlıkla kullanabilecek. Belirtilen tarihten sonra kullanılmayan bakiyeler geçerliliğini yitirecek.

HEDİYENİN LİRA KARŞILIĞI BELLİ OLDU

Sunulan enerjinin maddi karşılığı, tercih edilen şarj hızına göre değişiklik gösteriyor. Kullanıcılar 22 kilovat ve altındaki AC şarj noktalarında 895,5 liralık bir avantaj elde ediyor. Hız kapasitesi 150 kilovata kadar olan DC istasyonlarında bu rakam bin 240 liraya çıkarken, 150 kilovat üzeri yüksek hızlı DC ünitelerinde hediye tutarı bin 382 lirayı buluyor.