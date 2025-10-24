Son Mühür - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle önemli bir avantaj sağlarken, maçın en olumsuz anı Barış Alper Yılmaz’ın oyundan çıkarken taraftar tarafından ıslıklanarak protesto edilmesi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında bu duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek. O anda 3-0 öndeydik. Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu. Öndeyken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Bunu yapan kitle büyük değil ama yapanların bunu düşünmesi gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncularımız her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bunları yaşamak üzüyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Onların da oyuncularımıza sahip çıkması, destek olması önemli. Biz taraftarımızla bir anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız ve her oyuncuya göstermemiz gerek."

Soyunma odasında ne oldu?