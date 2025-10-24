Son Mühür- Karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile Stuttgart forması giyen Deniz Undav arasında sözlü tartışma yaşandı. Oyunun durduğu anlarda Undav’ın İsmail’e doğru “sus” işareti yaptığı görüldü.

“Tabelaya bak, 1-0!”

Deniz Undav’ın bu hareketine İsmail Yüksek anında karşılık verdi. Milli futbolcu, skor tabelasını işaret ederek “Tabelaya bak, 1-0. Şimdi sen sus” ifadelerini kullandı. Bu anlar televizyon kameralarına yansırken, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Taraftarlardan İsmail Yüksek’e destek

Fenerbahçe taraftarları, İsmail Yüksek’in bu tepkisini büyük ölçüde destekledi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda sarı-lacivertli futbolcunun tavrı “haklı bir cevap” olarak değerlendirildi.

Undav’ın geçmişteki açıklamaları yeniden gündemde

Öte yandan, Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav’ın geçmişte yaptığı açıklamalar da tartışmayı yeniden alevlendirdi. Almanya’da doğan futbolcu, daha önce A Milli Futbol Takımı’ndan gelen teklifi “Ben Kürdüm” diyerek reddettiğini açıklamıştı. Bu açıklama, sosyal medyada tekrar gündeme taşındı.

Fenerbahçe galibiyetle liderliğini sürdürdü

Sarı-lacivertliler, Stuttgart karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle UEFA Avrupa Ligi’nde önemli bir avantaj elde etti. Fenerbahçe bu sonuçla grubundaki liderliğini sürdürürken, İsmail Yüksek’in performansı ve maç sonunda yaşanan diyalog, gecenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.