Son Mühür - St. James' Park'ta gerçekleşen maçta ev sahibi takım etkili bir performans gösterdi. Newcastle'ın galibiyet golleri 32. dakikada Anthony Gordon ile 70. ve 83. dakikalarda Harvey Barnes tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Newcastle puanını 6’ya çıkartırken, Benfica ise henüz puan toplayamayıp 34. sırada kaldı.

Hayal kırıklığı yaşattı

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 7 maçın 6’sından mağlup ayrıldı. Benfica ile gösterdiği performans, hem taraftarlar hem de Portekiz medyasında büyük hayal kırıklığına neden oldu. Grubun dördüncü haftasında Newcastle, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak; Benfica ise sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşarak ilk puanlarını kazanmayı hedefleyecek.