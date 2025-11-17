Son Mühür- Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mücadelenin ilk yarısında bacağına aldığı darbe sonrası acı çeken Osimhen, devre arasında oyuna devam edemedi ve gözyaşlarıyla kenara geldi.

Teknik direktörden ilk açıklama

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, maç sonrası yaptığı değerlendirmede Osimhen’in arka bacak bölgesinde bir rahatsızlık hissettiğini ve bu nedenle riske edilmeyerek oyundan alındığını ifade etti. Chelle, oyuncunun sağlık durumunun detaylı kontrollerle netleşeceğini vurguladı.

Net bilgi sosyal medyadan geldi

Galatasaray taraftarlarının da yakından takip ettiği sakatlıkla ilgili en kesin açıklama Osimhen’in yakın çevresinden geldi. Oyuncunun arkadaşı Buchi Laba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Victor Osimhen’in sakatlığı bir hamstring (arka adale) problemidir. Doğru tıbbi değerlendirme için kısa süre içinde Galatasaray’a dönecek. İlk bulgular sakatlığın ciddi olmadığını gösteriyor. Umarız bu durum teyit edilir” ifadelerini kullandı.

Kontroller İstanbul’da yapılacak

Osimhen’in son durumu, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ayrıntılı sağlık kontrolleri sonrasında netleşecek. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik ekip, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.