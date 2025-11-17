Son Mühür- Ağrı şikayetleri devam eden Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, sağlık ekibinin raporları doğrultusunda İspanya maçının kafilesinden çıkarıldı. Teknik heyet, risk almamak adına iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Abdülkerim ve Kerem için kontroller sürüyor

Milli takımda Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu için son tetkikler yapılmaya devam ediyor. İki futbolcunun İspanya karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği, sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmeyle netleşecek.

Montella’dan kadroya yeni takviye

Teknik direktör Vincenzo Montella, yaşanan sakatlıkların ardından hücum hattına ekleme yaptı. Galatasaraylı Ahmed Kutucu, Montella’nın kararıyla İspanya karşılaşması kadrosuna davet edildi.

İspanya – Türkiye maçı ne zaman?

E Grubu’nun kaderini belirleyecek İspanya – Türkiye mücadelesi,

18 Kasım Salı günü Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşma 22.45’te başlayacak.