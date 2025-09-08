Son Mühür - Süper Lig’in güçlü takımı Galatasaray, Ruanda karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen’in tedavisi için Nijerya’ya özel uçak gönderdi.

Sağlık kontrolüne girecek

Haluk Yürekli’nin haberine göre, Galatasaray, Ruanda maçında sakatlanan Osimhen’i İstanbul’a getirmek üzere Nijerya’ya özel uçak gönderdi. Osimhen’in bugün İstanbul’da olması ve hemen ardından sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi akşamı katıldığı canlı yayında Osimhen için şunları söyledi:

''Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz"