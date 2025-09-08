Son Mühür - A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci karşılaşmasında İspanya karşısında 6-0 yenildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu ağır mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vincenzo Montella şunları söyledi:

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız için, seyircilerimiz için üzgünüz. Şunu söylemek lazım, ilk başta birkaç tane fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Ardından ilk pozisyonda gol yedik. Ardından ikinci gol geldi. Zamanla inancını kaybediyorsun böyle olunca. Böyle olunca da bu maç ortaya çıktı. Gelişen bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan ders çıkartırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız.

Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor."

'Ayrılık' sorusunu yanıtladı

“Daha önce böyle bir skorun ardından görev değişikliği olmuştu. Kendisinin bu konuda bir endişesi var mı?” sorusuna Montella şu cevabı verdi:

"Hayır, herhangi bir endişem yok! Kesinlikle endişe duymuyorum. Ekim ayına odaklanıyoruz. İkinciliği garantilemek için mücadele edeceğiz. Dediğim gibi hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek."