Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İngiliz takımı Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Osimhen attı, Cimbom kazandı

16. dakikada Galatasaray, penaltı vuruşuyla öne geçti. Torreira’nın pasıyla sol kanatta topu alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına çaprazdan girip Szoboszlai’yi geçtikten sonra, Macar oyuncunun yüzüne müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Osimhen, topu ağlara gönderdi.

7 ay sonra bir ilk

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol kaydedilmedi ve Liverpool maçı 1-0 mağlup tamamladı. Bu sonuçla, bu sezon 12. resmi maçına çıkan İngiliz devi ilk kez rakiplerine gol atamadı. Liverpool, son olarak 7 ay önce bir maçta gol atamamış olsa da bu sezon Arsenal ve Atletico Madrid gibi takımlara gol atmayı başarmıştı.