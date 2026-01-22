Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmanın ardından hem mücadeleyi hem de transfer gündemini değerlendirdi.

Lookman ve Onyedika sorusuna net yanıt

Osimhen, adı Galatasaray’la anılan iki Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman ve Raphael Onyedika hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, her iki oyuncuyla da birebir iletişim kurduğunu belirterek, Galatasaray’ı ve sarı-kırmızılı taraftarları uzun uzun anlattığını söyledi.

“Kararı onlar verecek”

Transfer iddialarına temkinli yaklaşan Osimhen, sürecin oyuncuların kendi tercihlerine bağlı olduğunu vurguladı. Yıldız golcü, yaptığı açıklamada, “Afrika Uluslar Kupası’nda Onyedika ile, Dünya Kupası Elemeleri’nde ise Lookman ile konuştum. Galatasaray’ı ve taraftarını anlattım. Kararı kendileri verecek ama gelmeleri çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

“İkisi de çok iyi oyuncular”

Osimhen, özellikle Onyedika’ya ayrı bir parantez açarak, her iki futbolcunun da üst düzey kaliteye sahip olduğunu dile getirdi. Nijeryalı golcü, “Onyedika çok iyi bir oyuncu, buraya gelmesini gerçekten çok isterim. Lookman da öyle. İkisini de ikna etmeye çalışıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını isterim” sözleriyle Galatasaray’a olan güvenini ortaya koydu.

Transfer mesajı dikkat çekti

Osimhen’in bu sözleri, sarı-kırmızılı camiada transfer beklentilerini artırırken, yıldız futbolcunun kulüp içindeki lider rolünü de bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklamalar, Galatasaray’ın transfer dönemindeki hamlelerine dair önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

