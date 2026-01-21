Devler Ligi'nde 10 puana yükselen Galatasaray, ilk 24'e girip play-off turuna kalma mücadelesi veriyor. 13 puanlı Manchester City ise direkt son 16 turuna yükselme hesapları yapıyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak bu kritik maç, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyecek.

Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City ile Galatasaray, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Dev maç, TSİ 23:00'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında tüm maçlar aynı saatte oynanacak.

Manchester City - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformlarından da takip edilebilecek.

Manchester City - Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Manchester City'nin evi olan Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karnesi

Galatasaray, lig aşamasında 7 maçta 10 puan topladı. Sarı kırmızılılar, ilk maçta Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmişti. Ardından Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ancak Union Saint-Gilloise'a 1-0 ve Monaco'ya 1-0 yenilerek seri sona erdi. Son olarak Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, şansını son maça taşıdı.

Manchester City'nin durumu

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lig aşamasında 13 puanla 8. sırada bulunuyor. İngiliz devi, direkt son 16 turuna yükselme şansını sürdürüyor.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Foden, Bernardo Silva, Cherki, Doku; Haaland

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Lemina, Torreira; Yunus Akgün, Barış Alper, Sane; Osimhen

Galatasaray'da eksik ve cezalı oyuncular

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın durumu maç öncesinde netleşecek. Kazımcan Karataş ise UEFA kadrosunda yer almadığı için forma giyemeyecek.

Atletico Madrid maçında sarı kart gören oyuncuların Manchester City karşısında cezalı duruma düşme ihtimali de bulunuyordu. Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez, Atletico karşısında sarı kart sınırındaydı.

İki takım arasındaki istatistikler

Manchester City ile Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce 4 kez karşılaştı. İngiliz ekibi bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İki takım en son 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Manchester'daki ilk maç 3-2 City galibiyetiyle sonuçlanırken, İstanbul'daki rövanş 3-3 berabere bitmişti.

Şampiyonlar Ligi son hafta maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. haftasında tüm maçlar 28 Ocak 2026 Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak. İlk 8'e kalan takımlar direkt son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıralar arasındaki takımlar play-off mücadelesi verecek.