Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkan Nijerya, kendi sahasında Kongo ile karşılaştı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında tempo yüksek olurken iki ekip de gol sevinci yaşadı.

Nijerya adına Onyeka, rakip ağları havalandırdı. Kongo ise Elia ile yanıt vererek devreye 1-1’lik eşitlikle gidilmesini sağladı.

Osimhen sakatlandı: Gözyaşlarıyla oyunu terk etti

İkinci yarının hemen başında karşılaşmanın kırılma anı yaşandı. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre yıldız golcü, yaşadığı ağrı sonrası Akor Adams ile değiştirildi ve soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Osimhen’in durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Galatasaray’da kriz derinleşiyor

Osimhen’in sakatlığı, Galatasaray’daki olumsuz tabloyu daha da ağırlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekipte son günlerde birbiri ardına kötü haberler geliyor:

- İlkay Gündoğan: Sakat

- Yunus Akgün: Sakat

- Kaan Ayhan: Milli maçta sakatlandı

- Abdülkerim Bardakcı: Milli maçta sakatlanan bir diğer isim

- Eren Elmalı & Metehan Baltacı: Bahis soruşturması nedeniyle kadro dışı

Bu gelişmeler, teknik heyetin elini daraltırken ocak ayı transfer döneminde zorunlu takviyelerin gündeme alınması bekleniyor.