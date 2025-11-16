Galatasaray’ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından verilen “Afrika’da Yılın Futbolcusu” ödülünde finale kalan üç adaydan biri oldu. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen, kıtanın en prestijli bireysel ödülünde yarışacak.

CAF yılın oyuncusunu seçiyor

Afrika Futbol Konfederasyonu, her yıl kıtanın en iyi erkek futbolcusunu belirlemek için düzenlediği ödül sürecinde finalistleri açıkladı. CAF’ın resmi duyurusuna göre üç isim ödül için finale kaldı:

- Victor Osimhen (Nijerya – Galatasaray)

- Mohamed Salah (Mısır – Liverpool)

- Achraf Hakimi (Fas – Paris Saint-Germain)

Bu üç yıldız, hem kulüp hem de milli takım performanslarıyla 2024 yılının en başarılı oyuncusu olma mücadelesi verecek.

Osimhen için kariyerinde yeni bir kilometre taşı

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Osimhen, kısa sürede takımın hücum gücünün merkezine yerleşmişti. Nijeryalı golcü, hem Süper Lig’de hem de Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Finalist listesine girmesi, 25 yaşındaki yıldız için yeni bir prestij adımı olarak değerlendiriliyor.

Rakipler dünya yıldızları: Salah ve Hakimi

Osimhen’in adaylık yolundaki en güçlü rakipleri, dünya futbolunun iki önemli ismi olarak öne çıkıyor.

Mohamed Salah: Liverpool ile Premier League’in en etkili isimlerinden biri olmaya devam eden Mısırlı forvet, daha önce bu ödülü iki kez kazanmıştı.

Achraf Hakimi: PSG'nin dinamosu olan Faslı yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performans sonrası yeniden kıtanın en iyileri arasına girdi.

Kazanan kısa süre içinde açıklanacak

CAF’ın düzenleyeceği gala töreninde “Afrika’da Yılın Futbolcusu” resmen ilan edilecek. Organizasyonun kesin tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.