Son Mühür - Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldığı erteleme maçının ardından futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi. Kahveci, hem takımın oyun planı hem de oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. Özellikle Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyununu eleştiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

''Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Talisca bugün sahada yok. Cephede faul almak için yalandan atlıyor. Oğuz’un tek yaptığı içeri çekip orta atmak. Szymanski, Semedo topu alınca ileri koşu atıyor ya da kornerde paslaşıyor. Böyle futbol olmaz. İlk yarı Alanyaspor ikinci golü de bulabilirdi.''

''3. kaleci olur''

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat’ın performansı da Nihat Kahveci’nin eleştirilerinden nasibini aldı. Sezon başından bu yana kaleci konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Kahveci, eleştirisini şu sert ifadelerle dile getirdi:

''Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur.''