2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya, güçlü performansıyla Gabon’u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maç özellikle son bölümlerde art arda gelen gollerle nefesleri kesti.

Mücadelede goller peş peşe geldi

Karşılaşmanın kırılma anı 78. dakikada yaşandı. Nijerya, Akor Adams’ın golüyle öne geçerek maçın kontrolünü tamamen eline aldı.

Uzatmalarda üstünlüğünü artıran Nijerya’da:

97. dakikada Chidera Ejuke (Ndidi asisti)

102. dakikada Victor Osimhen

110. dakikada Victor Osimhen

fileleri havalandırdı.

Gabon’un tek golü ise 89. dakikada Mario Leminadan geldi.

Osimhen sahneye çıktı, Ndidi damga vurdu

Nijerya’nın yıldızı Victor Osimhen, uzatmalarda attığı iki kritik golle takımını taşıyan isim oldu.

Süper yıldız mücadelede 117 dakika sahada kalarak maçın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu.

Leicester City’li orta saha Wilfred Ndidi ise 120 dakika boyunca sahada kalarak takımın merkezdeki en önemli gücü oldu ve bir asistle mücadeleyi tamamladı.

Gabon’da Mario Lemina 120 dakika sahada kalıp takımının tek golünü kaydetti.

Nijerya adını finale yazdırdı

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Nijerya, böylece Afrika Elemeleri play-off turunda finale yükselmeyi başardı.