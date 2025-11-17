Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde büyük heyecan yaşandı. Prens Moulay Hassan Stadyumu'nda sahaya çıkan Nijerya ve Demokratik Kongo, dev organizasyona katılmak için kıyasıya mücadele etti. Maça hızlı başlayan Nijerya, henüz 8. dakikada Onyeka’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Elia’dan kritik yanıt: İlk yarı 1-1 tamamlandı

Geri adım atmayan Demokratik Kongo, 32. dakikada Elia’nın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. İlk yarının en dikkat çeken gelişmesi ise Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in sakatlanarak devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalması oldu.

Uzatmalarda gol olmadı, karar penaltılarla geldi

İkinci yarıda ve uzatma dakikalarında iki takım da fırsatlar yakalasa da skor değişmedi. 120 dakikalık zorlu mücadelenin ardından Dünya Kupası biletinin sahibini penaltılar belirledi.

Penaltıların kazananı Demokratik Kongo

Seri penaltı atışlarında daha az hata yapan Demokratik Kongo, Nijerya’yı 4-3 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Büyük sevinç yaşayan Kongo cephesi, ülke futbol tarihinde önemli bir başarıya imza attı.