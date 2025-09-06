Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile Ruanda arasında oynanan maçın 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Bileğine aldığı sert darbe sonrasında sahada acı içinde kalan oyuncunun sağlık durumu ve sahalara ne zaman döneceği, hem taraftarlar hem de futbolseverler için merak konusu oldu. Osimhen’in yaşadığı sakatlık, Galatasaray’ın sezon planlarını da yakından etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.

Victor Osimhen sakatlandı mı, sahadan nasıl ayrıldı?

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Ruanda maçında yaşadığı çarpışmanın ardından yerde kaldı. Maçın 33. dakikasında bileğine aldığı müdahaleyle sakatlanan oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra yürüyerek oyunu terk etti. Teknik heyetin ve takım arkadaşlarının desteğiyle kenara alınan Osimhen’in moralinin bozuk olduğu gözlemlendi. Sağlık ekibi, maç bitiminde oyuncuya detaylı testler ve tedavi uygulamaya başladı.

Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Sakatlığın ardından Osimhen’in ayağına anında buz tedavisi uygulandı ve yapılan kontrollerle hasarın boyutu belirlenmeye çalışıldı. Şu aşamada oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceği netleşmedi. Maç sonrası yapılacak detaylı sağlık taramalarının ardından doktorlar oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili açıklama yapacak. İlk değerlendirmelere göre hafif bir zedelenme olduğu bildirilse de, nihai karar sağlık raporları sonrasında verilecek.

Galatasaray ve taraftarları neler bekliyor?

Victor Osimhen’in yokluğunda Galatasaray teknik ekibi alternatif oyun planlarını devreye alacak. Özellikle Süper Lig ve Avrupa kupalarında kritik mücadelelerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde, oyuncunun kısa sürede iyileşmesi büyük önem taşıyor. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden futbolcuya geçmiş olsun mesajları iletirken, yönetim ve teknik kadro da süreci yakından takip ediyor. Osimhen’in dönüşü ve sağlık durumu, kulübün sezon hedefleri açısından belirleyici olacak. Takım içi rotasyon ve forvet hattındaki alternatifler de önümüzdeki haftaların gündeminde yer almaya devam edecek.

Bu gelişmelerle birlikte Osimhen’in sağlık durumu, Galatasaray camiası ve futbolseverler tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Oyuncunun sahalara bir an önce dönmesi için hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar umutlu bekleyişini sürdürüyor