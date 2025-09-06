Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun tempoda geçti.

Eksik oyuncular dikkat çekti

Çalışmada, milli takımlara giden oyuncular ile tedavileri süren Pina, Benjemani ve Nwakaeme yer almadı. Antrenman, teknik ısınma hareketleriyle başladı, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi.

Ernest Muçi sahada

Beşiktaş’tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ernest Muçi, bordo-mavili formayla ilk kez takımla çalıştı. Taktik ağırlıklı antrenmanda yer alan Muçi’nin performansı teknik ekibi memnun etti.

Hedef derbiye yetiştirmek

Muçi’nin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması halinde Fenerbahçe karşılaşmasına kadar hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bordo-mavili yönetim, yeni transferden derbide önemli katkı bekliyor.

Hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, yarın yapılacak idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek. Karşılaşma öncesi son taktik detayların da bu antrenmanlarda netleştirilmesi bekleniyor.