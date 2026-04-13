Galatasaray'da şampiyonluk yarışının en keskin virajına girilirken, Liverpool deplasmanında talihsiz bir kol sakatlığı yaşayarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sahalara dönüş süreci netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un antrenmanlarla ilgili verdiği son bilgiler, hücum hattında yaşanan krizi umuda çevirdi. Yıldız oyuncunun bireysel çalışmalara başlaması, yaklaşan zorlu Gençlerbirliği ve dev Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi.

OSIMHEN NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIĞI GEÇTİ Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sağlık durumuna yönelik son gelişmeleri açıkladı. Yıldız futbolcunun bireysel antrenmanlara yeniden başladığını açıklayan Buruk, yıldız ismin hafta sonu kadroda olmasını umut ettiğini dile getirdi.

Tıbbi ekibin gözetiminde çalışan Nijeryalı golcü, kontrollü bir programla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet ise yoğun fikstürü göz önüne alarak oyuncuyu tam anlamıyla hazır olmadan kesinlikle riske etmeyi düşünmüyor.

OSIMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı kırmızılı takımın hafta sonu oynayacağı kritik Gençlerbirliği karşılaşmasında Osimhen'in maç kadrosunda yer alma ihtimali oldukça yüksek. Buruk'un son açıklamaları doğrultusunda yıldız golcünün kafileye dahil edileceği tahmin ediliyor. Ancak sağlık heyetinin onayına ve oyuncunun son ağrı durumuna göre karar verileceği için, Osimhen'in sahaya ilk 11'de çıkması şu an için zor bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Teknik ekibin, maçın gidişatına göre Osimhen'e son bölümlerde kısa süreli görev vermesi bekleniyor.

OSIMHEN FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLACAK MI?

Osimhen'in Gençlerbirliği maçıyla birlikte yeniden maç kadrosuna dahil olma ihtimali, şampiyonluk düğümünü çözecek olan dev Fenerbahçe derbisi için de büyük bir güvence oldu. Liverpool maçındaki sakatlığın ardından hızla toparlanan Osimhen'in, derbiye kadar tüm eksiklerini kapatması planlanıyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde yıldız oyuncunun Fenerbahçe karşısında Buruk'un en önemli hücum silahı olarak sahada yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.