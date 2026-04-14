Türkiye'nin dev kulüplerinden de ilgi görmeye başladı. Son gelen haberlere göre Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinden biri, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Emirhan Topçu'nun adı daha önce Milan ile de anılmıştı. İtalyan devi, mart ayında siyah-beyazlılara resmi teklif sunmuş ancak Beşiktaş bu teklife henüz yanıt vermemişti. Şimdi ise Süper Lig'in güçlü ekiplerinden birinin de devreye girmesi, transfer yarışını bambaşka bir boyuta taşıyor.

Beşiktaş transfer haberleri: Emirhan Topçu'nun performansı

Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 63 maça çıkan Emirhan Topçu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen genç stoper, sakatlık nedeniyle bir dönem sahalardan uzak kalmış olsa da Fenerbahçe derbisi öncesi kadroya dönerek teknik direktör Sergen Yalçın'a güçlü bir alternatif sundu. Agbadou ile birlikte stoper hattının iskeletini oluşturan Emirhan, fiziksel gücü ve sol ayak kullanımıyla rakiplerinden ayrışıyor.

Beşiktaş Emirhan Topçu'yu satacak mı?

Beşiktaş, 2024 yazında Çaykur Rizespor'dan 3.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Emirhan Topçu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Kulüp yönetimi, genç stoperin piyasa değerinin yükselmesine rağmen kolay kolay elden çıkarmak istemiyor. Ancak yaz transfer döneminde gelecek yüksek tekliflerin Beşiktaş'ın tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Emirhan Topçu kimdir?

11 Ekim 2000 doğumlu Emirhan Topçu, Balıkesir doğumlu bir Türk futbolcu. Çaykur Rizespor altyapısından yetişen genç savunmacı, profesyonel kariyerine Bosna Hersek'teki Çelik Zenica'da kiralık olarak başladı. Rizespor'da gösterdiği istikrarlı performansın ardından 2024 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 1.88 metre boyundaki sol ayaklı stoper, A Milli Takım kariyerine de adım atarak Eylül 2024'te Galler karşısında ilk milli maçına çıktı. Milli takım formasıyla da kendini kanıtlamaya çalışan Emirhan, Beşiktaş'taki sözleşmesiyle 2028 yılına kadar siyah-beyazlı formayı taşımaya devam ediyor.