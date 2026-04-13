Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında sahasında LNZ Cherkasy ile karşı karşıya geldi. Ancak yeşil sahalardaki futbol coşkusu, ülkedeki acı savaş gerçeğiyle bir kez daha kesişti. İlk yarısı nefes kesen bir gol düellosuna sahne olan maçta devre arası çalan acil durum sirenleri, stadyumdaki herkesi alarma geçirdi.

SHAKHTAR DONETSK LNZ CHERKASY MAÇINDA NE OLDU?

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası tam anlamıyla hücum futboluna sahne oldu. Shakhtar Donetsk taraftarının desteğiyle etkili ataklar geliştirirken, rakip LNZ Cherkasy hızlı geçiş oyunlarıyla bu ataklara karşılık verdi. Her iki takımın da açık bir oyun sergilediği ilk yarı, taraftarlara tam 4 gol izletti ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi. Ancak ikinci yarının başlama düdüğü beklenirken, ülke genelinde verilen hava saldırısı alarmı maçın kaderini değiştirdi.

ARDA TURAN'IN MAÇINDA HAVA SALDIRISI ALARMI

Siren seslerinin duyulmasıyla birlikte Ukrayna Futbol Federasyonunun belirlediği katı güvenlik protokolleri anında devreye girdi. Hakemlerin kararıyla Arda Turan, teknik ekip, her iki takımın futbolcuları ve statta bulunan görevliler hızla sahadan tahliye edilerek soyunma odalarına ve güvenli alanlara alındı. Karşılaşma olası bir tehlikeye karşı geçici olarak durduruldu.

MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ Mİ?

Soyunma odalarındaki gergin bekleyişin ardından hava saldırısı alarmı sona erdi. Yetkililer stat çevresinde gerekli güvenlik taramalarını hızla tamamladı. Tehlikenin tamamen geçtiğinin bildirilmesi üzerine hakemler ve futbolcular yeniden sahaya dönerek mücadeleye kaldığı yerden devam etti.