Bu kapsamda Osimhen şu maçlardaforma giyemeyecek:

Nijerya’nın kampının 12 Aralık’ta başlayacağı açıklandı. Planlamaya göre Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasından sonra bir gün gecikmeli olarak milli takıma dahil olacak. Bu nedenle Galatasaray’ın ilk yarıdaki son haftada oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca 5 Ocak’ta Trabzonspor ile yapılacak Süper Kupa maçı da Osimhen açısından önemli bir belirsizlik oluşturuyor.

Afrika Kupası takvimi

Üçüncülük maçı: 17 Ocak

Final: 18 Ocak