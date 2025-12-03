Son Mühür - Afrika Kupası için çalışmalarını sürdüren Nijerya Milli Takımı, geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen de bulunuyor. FIFA düzenlemelerine göre turnuvada yer alacak oyuncular, 15 Aralık’a kadar kulüpleri adına sahaya çıkabilecek.
Bu kapsamda Osimhen şu maçlardaforma giyemeyecek:
- 9 Aralık – Monaco
- 13 Aralık – Antalyaspor
Kasımpaşa maçında oynamayacak
Nijerya’nın kampının 12 Aralık’ta başlayacağı açıklandı. Planlamaya göre Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasından sonra bir gün gecikmeli olarak milli takıma dahil olacak. Bu nedenle Galatasaray’ın ilk yarıdaki son haftada oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca 5 Ocak’ta Trabzonspor ile yapılacak Süper Kupa maçı da Osimhen açısından önemli bir belirsizlik oluşturuyor.
Afrika Kupası takvimi
- Üçüncülük maçı: 17 Ocak
- Final: 18 Ocak
Süper Lig’in ikinci devresi 15 Ocak’ta start alacak. Nijerya’nın Afrika Kupası’ndaki gidişatına bağlı olarak Osimhen, hem Süper Kupa karşılaşmasını hem de ligin açılış haftasını kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya.