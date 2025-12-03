Son Mühür - Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile Portekiz temsilcisi Sporting, 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Jota Silva’nın transferi konusunda anlaşmıştı. Ancak evrakların zamanında yetişmemesi nedeniyle oyuncu ülkesine dönememişti. İngiliz kulübünün teklifi, Sporting tarafından gece 23.00’ten sonra kabul edilmiş ve evrakların tamamlanması 00.01’i bulmuş; yalnızca 1 dakikalık gecikme transferin gerçekleşmesini engellemişti.

Nottingham Forest’ta sürekli forma giymek isteyen Jota Silva ile son dakika kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş’ın yolları böylece kesişmişti. Önceki transfer girişiminde yaşanan bu 1 dakikalık gecikme sayesinde Siyah-Beyazlıların yolunu tutan Jota Silva, Süper Lig’in 14. haftasında ilk kez teknik direktör Sergen Yalçın tarafından ilk 11’de sahaya çıktı. Portekizli hücumcunun ilk 11’de tercih edilmemesinin iddialara göre iki nedeni bulunuyor.

İlk 11'de neden şans bulamıyordu?

İddialara göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 17 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip futbolcunun bu değeri karşılamadığını düşünüyor. Bu nedenle, gelecek sezon kadrosunda planlamadığı oyuncu yerine, birlikte daha uzun süre çalışabileceğini düşündüğü futbolculara şans vermeyi tercih ediyor. Sergen Yalçın iddası Diğer bir iddiaya göre Yalçın, bu transfere başından beri sıcak bakmıyordu. Teknik direktörün sıkça eleştirdiği Scout Departmanı Şefi Eduard Graf tarafından önerilen oyuncu, Yalçın’ın listesinde yer almıyordu. Oyuncunun oyun tarzının takıma uygun olmadığını düşünen Yalçın, bu kanadı bu nedenle ilk 11’de tercih etmiyor. Takımın en skorer isimlerinden oldu Öte yandan, 6 kez sonradan oyuna giren ve bir kez de ilk 11’de sahaya çıkan Jota Silva, Süper Lig’de toplam 220 dakika forma giydi. Bu süreyi etkili kullanan 26 yaşındaki hücumcu, 3 gol kaydederek oynadığı her 73 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Ancak henüz asist katkısı bulunmuyor.