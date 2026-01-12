Son Mühür- Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan finalin ardından sarı-lacivertli camiada moraller yükselirken, yönetimin transfer çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.

11 yıllık hasret sona erdi

Süper Kupa finalinde rakibi Galatasaray karşısında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 11 yıldır kazanamadığı Süper Kupa’yı yeniden müzesine taşıdı.

Transferde Tedesco’nun raporu belirleyici

Kupayla birlikte sezon planlamasına odaklanan Fenerbahçe’de transfer çalışmalarının, teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda yürütüldüğü ifade ediliyor. Yönetimin, özellikle hücum ve savunma hattına takviye yapılması konusunda yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.

Lookman için kritik süreç

İddialara göre Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde önemli bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde yıllık 9 milyon euro ücret üzerinden anlaşma sağladığı öne sürüldü. Lookman’ın 4,5 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı, kulübün ise Atalanta ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Atalanta’nın bonservis beklentisi

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Atalanta’nın Lookman’ı sezon sonuna kadar kadroda tutmayı planladığı, ancak yüksek bir teklif gelmesi durumunda satışa onay verebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin 40 milyon euro seviyesine ulaşan bir teklif sunduğu, ancak İtalyan ekibinin daha yüksek bir rakam talep ettiği ileri sürülüyor.

Savunmada sürpriz isim: Kinteh

Sarı-lacivertlilerin savunma hattı için de alternatifleri değerlendirdiği belirtiliyor. Sol ayaklı bir stoper arayışında olan Fenerbahçe’nin, Diogo Leite, Marco Senesi ve Beraldo gibi isimlerin yanı sıra Norveç ekibi Tromsö’de forma giyen 19 yaşındaki Abubacarr Sadi Kinteh’i de takibe aldığı kaydedildi. Genç Gambiyalı savunmacının, kulüp tarafından uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.