TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup play-off heyecanı üst seviyelere ulaşıyor. Dış sahada ilk maçta Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak önemli bir avantaj elde eden yeşil kırmızılılar, şimdi tüm kozlarını kendi sahasında oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda taraftarının gücünü arkasına alarak turu geçmeyi istiyor.

Karşıyaka’yı 28 Nisan Salı günü saat 20.00’de oynanacak rövanşta tek bir hedef bekliyor: Galibiyet. Yeşil-kırmızılılar, alacakları her türlü galibiyetle adını bir üst tura yazdırmayı garantileyecek. 90 dakikanın eşitlikle sonuçlanması durumunda ise iş uzatmalara, orada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına kalacak. "Kaf-Kaf", bu sezon ligde evinde 2-0 mağlup ettiği rakibine karşı yine aynı disiplinle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Gözler bir yandan da rakiplerde

Karşıyaka eğer bu turu atlamayı başarırsa, bir sonraki etapta Balıkesirspor-Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Tribünler dolup taşacak!

Karşıyaka camiasında maç heyecanı şimdiden bilet gişelerine yansımış durumda.

Yönetim tarafından belirlenen bilet fiyatları ise şöyle:

VIP B Tribünü: 1250 TL

Numaralı Tribün: 300 TL

Deplasman Tribünü: 130 TL