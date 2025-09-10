Son Mühür - Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin önemli golcüsü Victor Osimhen ise sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada görev alamayacak.

Osimhen sakatlandı

Ruanda maçında sol ayak bileğine darbe alan ve kaval kemiğinde morluk tespit edilen Victor Osimhen, dün İstanbul’a döndü. Nijeryalı yıldızın hastanede MR’ı çekilirken, Osimhen cumartesi günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kesinlikle forma giyemeyecek.

Alternatif oyuncular belirlendi

Teknik Direktör Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda forvet hattını doldurmak için üç alternatif oyuncu olarak Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai’yi belirledi.