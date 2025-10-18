Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma öncesinde merak edilen bir konu gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekibin kadrosunda dikkat çeken isimlerden Osimhen’in maçta yer alıp almayacağı taraftarlar arasında büyük merak konusu oldu. Özellikle sezon başından bu yana gösterdiği performansla öne çıkan Osimhen’in bu maçta neden olmadığı sorgulanıyor.

Galatasaray, milli ara sonrası şampiyonluk yolunda önemli virajlardan birine giriyor. RAMS Başakşehir deplasmanında alınacak sonuç, takımın sıralamadaki yerini ve moral durumunu doğrudan etkileyecek. Ancak kadrolar açıklandığında Osimhen’in ilk 11’de olmadığı görülüyor. Bu durum sosyal medyada taraftarlar arasında yoğun şekilde tartışıldı.

Başakşehir maçında Osimhen neden yok?

Osimhen, son milli takım maçlarında iyi bir performans sergiledi. Teknik heyetin değerlendirmelerine göre oyuncunun yorgun olduğu belirlendi ve bu nedenle ilk 11’de Icardi’nin başlaması daha uygun bulundu. Osimhen’in maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor. Planlamaya göre, karşılaşmanın gidişatına bağlı olarak Osimhen sahada yer alabilir.

Osimhen kimdir?

Nijeryalı futbolcu Osimhen, son dönem performansı ile Avrupa futbolunda dikkat çekiyor. Milli takımda attığı goller ve fiziksel avantajı ile tanınan Osimhen, sezon başından beri Galatasaray formasıyla adından söz ettiriyor. Takımın hücum hattında önemli rol oynayan Osimhen, özellikle hava toplarında ve hızlı ataklarda etkinliğiyle biliniyor. Bu sezon oynadığı maçlarda önemli gol katkısı yaptı, bu yüzden taraftarların beklentisi yüksek.

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki kritik maçlarından biri olan Başakşehir karşılaşmasında Osimhen’in oynama durumu anlık gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Oyuncunun durumu ve teknik ekibin tercihleri, kadronun son şeklini belirleyecek. Başakşehir maçı öncesindeki gelişmelerle birlikte Sarı kırmızılı ekipte kadro ve taktik tercihleri kulüpten gelen açıklamalarla netleşecek. Bu karşılaşmadaki kadro tercihleri Galatasaray’ın puan tablosundaki konumunu da doğrudan etkileyebilir.