Son Mühür - Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in sakatlık durumu gündemdeki yerini koruyor. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Osimhen’in durumu, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’in kritik maçları öncesi merak konusu olmuştu.

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’i bir sonraki maçta sahaya sürmeyi planladıklarını açıklamıştı. Ancak gelen bilgilere göre, yıldız oyuncu salı günü oynanacak Union SG mücadelesinde forma giyemeyecek. Osimhen’in tedavi süreci devam ediyor ve bu maça yetişemeyeceği kesinleşti.

Fenerbahçe derbisi belirsizliğini koruyor

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği diğer konu ise, Osimhen’in 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği. Kulüp sağlık ekibi, Nijeryalı oyuncunun durumu ile ilgili nihai değerlendirmeyi cuma günü açıklayacak.

Osimhen, dün tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü. Teknik ekip, yıldız golcünün durumunu yakından takip ederek, derbi öncesi son durumu belirleyecek.